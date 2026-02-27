Affärengerüchte: Heidi Klum äußert sich erstmals zu Verhältnis zu Thomas Hayo

Das deutsche Model Heidi Klum und Artdirector Thomas Hayo verbindet eine langjährige, enge Freundschaft, die weit vor ihrer gemeinsamen Zeit bei "Germany's Next Topmodel" begann. Seit bald 30 Jahren sind sie privat befreundet. Acht Jahre lang saß Hayo neben Heidi als fixes Mitglied der Castinshow in der Jury von GNTM. Trotz seines Ausstiegs bei der Show blieb die persönliche Verbindung bestehen - zuletzt feierten die beiden vergangenen September gemeinsam beim "Heidifest By Heidi Klum" im Hofbräuhaus in München.

Hayo über Heidi: "Durfte sie sogar schon in der Jogginghose sehen"

Dass er viel von dem deutschen "Freuleinwunder" hält, hat Hayo bereits bei vielen Anlässen deutlich gemacht. 2016 hatte Thomas Hayo etwa einmal über seine Kollegin geschwärmt: "Sie ist noch immer das gleiche, coole Mädchen aus Bergisch Gladbach, das ich vor vielen Jahren in New York kennengelernt habe. Klar hat sie sich weiterentwickelt, aber sie ist noch immer super lustig, gesellig und normal. Sie ist gar keine abgehobene Prinzessin, die immer nur mega aufgestylt sein muss." Sondern? Dazu Hayo, geheimnisvoll: "Ich durfte sie sogar schon in der Jogginghose sehen."