Ihre Töchter "angemacht": US-Star erhebt brisante Vorwürfe gegen DiCaprio und Tobey Maguire

Die beiden Hollywoodstars Tobey Maguire und Leonardo DiCaprio sind seit über 30 Jahren befreundet. Sie lernten einander kennen, als sie 12 Jahre alt waren. Früher hatten sie oftmals für die gleichen Werbespots vorgesprochen. Trotz ihrer Karrierepläne kam zwischen Maguire und DiCaprio aber nie Rivalität auf - selbst wenn sie um eine Rolle kämpfen mussten, was gelegentlich vorkam. Im Film "The Great Gatsby" standen die guten alten Freunde übrigens sogar einmal gemeinsam vor der Kamera. Lisa Rinna: DiCaprio und Maguire haben meine Töchter angemacht Was die beiden Hollywoodstars außerdem verbindet, ist ihre Vorliebe für Partys und andere Exzesse. Regelmäßig haben es DiCaprio und Maguire schon zusammen krachen lassen - nicht selten im Beisein von jungen Models. Was spätestens seit der Veröffentlichung der Epstein-Akten einen etwas faden Beigeschmack bekommt.

Aktuell erhebt eine US-amerikanische Schauspielerin eine brisante Behauptung über die beiden Schauspieler. Lisa Rinna, unter anderem bekannt aus der Fernsehserie "Veronica Mars", behauptet, Leonardo DiCaprio (51) und Tobey Maguire (50) hätten ihre beiden Model-Töchter, die beide in ihren Zwanzigern sind, angeflirtet. Der Altersunterschied störte die beiden offenbar nicht. DiCaprio ist dafür bekannt, gerne jüngere Model zu daten.

Zu Gast in der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen", spielte Rinna ein Spiel namens "Trait-ing, Truth and Falsehoods". Im Laufe des Gesprächs kamen DiCaprio und Maguire zur Sprache. Rinna enthüllte, dass der "Titanic"-Schauspieler ihre Töchter "angemacht" habe - "genauso wie Tobey Maguire". Sie sagte nicht, wann und wo das Flirten stattgefunden hat. Sie betonte aber, dass zwischen den Schauspielern und ihrem Nachwuchs sonst nichts weiter passiert sei. Hier sehen Sie Lisa Rinna mit ihren Töchtern:

Ein solches Verhalten gegenüber ihren Model-Töchtern sei in Hollywood mehr oder weniger alltäglich. "Viele von ihnen haben die Mädchen angesprochen, wie Sie wissen", erzählte die Schauspielerin über Delilah (27) und Amelia (24), die beide erfolgreiche Modelkarrieren haben und unter anderem für Skims, Guess und Versace arbeiten.