Im Grunde ist Leonardo DiCaprio (42) seit letztem Juni in festen Händen. Zwischen dem späten Oscar-Star und dem Sports Illustrated-Model Nina Agdal (24) soll es angeblich "ernst" sein. Zuletzt turtelte der notorische Womanizer mit der attraktiven Blondine vor zwei Wochen in Mexiko.

Foto: /Instagram

DiCaprio geht fremd

Aber jetzt wurde der Schauspieler, der für seine häufig wechselnden Trophäen aus der Model-Welt bekannt ist, mit Bikini-Beauty Paige Watkins (23) gesichtet. Vergangenen Donnerstag soll der "The Revenant"-Darsteller mit Freunden – darunter Ex-Spiderman Tobey Maguire (41) – sowie einer Riege an Laufsteg-Schönheiten in Los Angeles groß gefeiert haben. Dabei sollen sich Leo und Paige Watkins angeblich nähergekommen sein. "Leo küsste den Hals eines Models, das nicht Nina war. Sie entsprach genau seinem Typ – ein blondes Model", so ein Augenzeuge.

Ein Sprecher von Watkins’ Modelagentur erklärte laut New York Post jedoch: "Es gibt keine Bestätigung, dass sie ein Paar sind und Händchen gehalten haben."

Foto: /Instagram

Die Freunde lassen's krachen

Derzeit zieht der Hollywoodstar jedenfalls wieder oft und exzessiv mit seinem frisch getrennten Busenfreund Maguire um die Häuser. Schon in Miami bei einer Aftershowparty der Art Basel sollen die beiden von weiblichen Schönheiten umringt gewesen sein. Die beiden lassen es derzeit krachen ... und die Freunschaft hält bislang länger als jede Blondinen-Liaison von DiCaprio.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Foto: Al Powers/Invision/AP