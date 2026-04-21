Jimi Blue Ochsenknecht: Öffentlicher Streit mit Ex Yelic Koc - wegen neuer Freundin

Eigentlich schienen sich Jimi Blue Ochsenknecht und seine Ex-Freundin Yeliz Koc nach ihrer Trennung versöhnt zu haben - immerhin sind sie durch die gemeinsame Tochter weiter miteinander verbunden. In ihrer Serie "Yeliz und Jimi" geben die beiden Einblicke in ihr Patchwork-Leben und erst vor Kurzem wurde die zweite Staffel angekündigt. Von Friede und Freude ist nun aber nicht mehr die Spur bei dem Ex-Paar. Am Montag kam es zu öffentlichen Anschuldigungen, die Koc gegen Ochsenknecht öffentlich erhob.

Sie kommentierte eine von Ochsenknechts Instagram-Storys, in der er mit seiner neuen Freundin zu sehen ist - von der die Öffentlichkeit bis dato nichts wusste. Yeliz Koc: Jimi Blue Ochsenknecht "vergisst" sein Kind "Herzlichen Glückwunsch. Eine Frau mit zwei Kindern, da vergisst man sein eigenes natürlich", schoss Koc als Reaktion auf das Pärchenfoto gegen ihren Ex - was den indirekten Vorwurf beinhaltete, dass sich der Reality-Star nicht ausreichend um seine leibliche Tochter Snow kümmert. In einer Story auf ihrem Instagram-Account hatte die 32-Jährige zuvor ein ausführliches Statement geteilt, in der sie ihre Sicht auf die Dinge schilderte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © https://www.instagram.com/yelizkoc/ Die Anschuldigungen von Yelic Koc

Öffentliche Anschuldigungen auf Instagram "Viele von euch wissen, wie die Situation rund um den Vater meiner Tochter in den letzten Jahren war", begann die Unternehmerin, bevor sie eine Reihe an Vorwürfen erhob. "Ich habe ihm bewusst die Tür geöffnet, weil für mich immer das Wichtigste war, dass meine Tochter ihren Vater haben kann. Ich habe ihm dafür auch sehr viel Raum gegeben. Er konnte jederzeit kommen, wir haben vieles möglich gemacht – und ich habe mein Leben oft nach seinen Möglichkeiten ausgerichtet, nicht umgekehrt, damit der Kontakt zwischen ihm und seiner Tochter stattfinden kann. Er hat auch regelmäßig bei uns übernachtet, sodass unsere Tochter ihn konstant um sich hatte."