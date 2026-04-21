Jimi Blue Ochsenknecht: Öffentlicher Streit mit Ex Yelic Koc - wegen neuer Freundin
Eigentlich schienen sich Jimi Blue Ochsenknecht und seine Ex-Freundin Yeliz Koc nach ihrer Trennung versöhnt zu haben - immerhin sind sie durch die gemeinsame Tochter weiter miteinander verbunden. In ihrer Serie "Yeliz und Jimi" geben die beiden Einblicke in ihr Patchwork-Leben und erst vor Kurzem wurde die zweite Staffel angekündigt. Von Friede und Freude ist nun aber nicht mehr die Spur bei dem Ex-Paar.
Am Montag kam es zu öffentlichen Anschuldigungen, die Koc gegen Ochsenknecht öffentlich erhob.
Sie kommentierte eine von Ochsenknechts Instagram-Storys, in der er mit seiner neuen Freundin zu sehen ist - von der die Öffentlichkeit bis dato nichts wusste.
Yeliz Koc: Jimi Blue Ochsenknecht "vergisst" sein Kind
"Herzlichen Glückwunsch. Eine Frau mit zwei Kindern, da vergisst man sein eigenes natürlich", schoss Koc als Reaktion auf das Pärchenfoto gegen ihren Ex - was den indirekten Vorwurf beinhaltete, dass sich der Reality-Star nicht ausreichend um seine leibliche Tochter Snow kümmert.
In einer Story auf ihrem Instagram-Account hatte die 32-Jährige zuvor ein ausführliches Statement geteilt, in der sie ihre Sicht auf die Dinge schilderte.
Öffentliche Anschuldigungen auf Instagram
"Viele von euch wissen, wie die Situation rund um den Vater meiner Tochter in den letzten Jahren war", begann die Unternehmerin, bevor sie eine Reihe an Vorwürfen erhob. "Ich habe ihm bewusst die Tür geöffnet, weil für mich immer das Wichtigste war, dass meine Tochter ihren Vater haben kann. Ich habe ihm dafür auch sehr viel Raum gegeben. Er konnte jederzeit kommen, wir haben vieles möglich gemacht – und ich habe mein Leben oft nach seinen Möglichkeiten ausgerichtet, nicht umgekehrt, damit der Kontakt zwischen ihm und seiner Tochter stattfinden kann. Er hat auch regelmäßig bei uns übernachtet, sodass unsere Tochter ihn konstant um sich hatte."
Doch Ochsenknecht würde Absprachen nicht einhalten und Termine kurzfristig absagen. Worunter das gemeinsame Kind leide. "Sie fragt jeden Tag nach ihrem Papa, und es gibt Nächte, in denen sie nach ihm weint, weil er plötzlich wieder nicht da ist. Genau davor hatte ich immer Angst und genau das ist jetzt eingetroffen", schrieb Koc.
Sie und Ochsenknecht hatten sich noch während der Schwangerschaft getrennt. Laut Umfeld wegen Ochsenknechts Ex-Freundin Laura. Als die Beziehung vorbei war, näherte sich der Reality-Star Koc wieder an und übernahm Verantwortung für die gemeinsame Tochter.
Diana Emmer - Ochsenknechts neue Freundin
"Seit er wieder in einer neuen Beziehung ist, geht das gleiche Spiel von vorne los. Und auch, dass er nicht mehr bei uns schläft, ist für unsere Tochter eine plötzliche Veränderung, die sie nicht versteht", warf Koc Ochsenknecht vor.
Dieser reagierte mit einem Statement, in dem er klarstellte, sich auf keine öffentliche Diskussion einzulassen. Er habe das Thema Sorgerecht angesprochen, weil er ein Teil von Snows Leben sein möchte. Am Ende zähe für ihn nur eines: "Verantwortung zu übernehmen und das Richtige für unsere Tochter zu tun."
Während er seine neue Beziehung bisher geheim hielt, teilte er dann auch besagtes Foto, auf Instagram zeigt er sich Arm in Arm mit einer jungen Frau. Und die ist keine Unbekannte. Ochsenknechts neue Partnerin ist Diana Emmer. Die heute 31-Jährige nahm 2012 als Siebzehnjährige an der Castingshow "Germany's Next Topmodel" teil.
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