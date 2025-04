Jimi Blue Ochsenknecht über Skandal um Tochter: "Wollte auch verletzen"

Am 22. April erschien eine neue Folge – und der sprach der 33-Jährige über den Skandal rund um seine Tochter Snow sowie seine ehemalige Beziehung zur Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (26), mit der er von 2021 bis 2024 zusammen war.

Der verlorene Sohn kehrt zurück: Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder an der Seite seiner Family – und somit auch Teil der aktuellen Staffel der Reality-Show "Diese Ochsenknechts".

Ochsenkecht bereut Aussage

Ein Jahr später scheint es so, als würde Ochsenknecht diese Aussage am liebsten zurücknehmen. "Die Wortwahl war auf jeden Fall nicht die schlauste und da wurde ich auch wirklich sehr, sehr falsch beraten", so der Schauspieler. Wer ihm den Rat gegeben hätte, wollte er jedoch nicht verraten.

Jedoch versuchte er zu erklären, wie es ihm damals ging. "Ich war da so gebrochen, ich stand mit dem Rücken zur Wand und ich wollte auch verletzen." Aber: Das war dann aber die falsche Person, die ich involviert habe", weiß er mittlerweile. Er betont, dass er diesen Vorfall bereut. "Da habe ich mich einfach komplett von meinen Emotionen leiten lassen."

Mit seiner Ex-Freundin scheint es eine Aussprache gegeben zu haben, mit seiner Tochter dürfte Ochsenknecht wieder mehr Kontakt haben. In einem Instagram-Video, das ihre Mutter im April veröffentlichte, bezeichnet die inzwischen 3-Jährige Ochsenknecht als ihren besten Freund.