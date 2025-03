Sohn bemerkte Symptome: Hatte Natascha Oschenknecht Schlaganfall?

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Sohn Wilson Gonzalez bemerkte bei einem Videoanruf Symptome eines möglichen Schlaganfalls bei Natascha Ochsenknecht, die selbst nichts fühlte.

Der Trailer zur vierten Staffel von 'Die Ochsenknechts' lässt offen, ob ein Schlaganfall diagnostiziert wurde, um Zuschauerneugier zu wecken.

Natascha Ochsenknechts emotionale Herausforderung und Jimi Blue Ochsenknechts Comeback nach familiären Spannungen steigern die Dramatik der neuen Staffel. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Am 25. März startet die 4. Staffel der Reality-Show "Die Ochsenknechts" auf Sky – quasi das deutsche Pedant zu "The Kardashians". Der Trailer sorgt schon im Vorfeld für Furore, denn in diesem wird angedeutet, dass Natascha Ochsenknecht einen Schlaganfall erlitten haben könnte.

"Irgendwas stimmt mit deinem Mund nicht" Die 60-Jährige betont selbstbewusst in den neuen Folgen: "Wer meint, ich geh in Rente, hat sich in den Finger geschnitten!" Doch der Trailer zu den neuen Folgen von "Die Ochsenknechts" zeigt auch die verletzliche Seite von Natascha Ochsenknecht – denn vor geraumer Zeit musste sie mit dem Verdacht einen Schlaganfalls das Berliner Krankenhaus Charité aufsuchen, in Begleitung ihres Managers Binh Nguyen und natürlich des Kamerateams.

Sie selbst hatte die Symptome gar nicht bemerkt. Erst Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht machte sie im Rahmen eines Video-Telefongesprächs darauf aufmerksam: "Irgendwas stimmt mit deinem Mund nicht", habe er zu ihr damals gesagt, erzählt er im Trailer. Was er damit meint: Gesichtslähmungen sind eine der Symptome für einen Schlaganfall, wie beispielsweise auch Seh-, Sprach- und Sprachverständnisstörungen sowie Schwindel. Für Natascha Ochsenknecht war dieser Moment ein Schock: "Natürlich habe ich erstmal Tränen vergossen, mir ging es auch beschissen", so die 60-Jährige im Trailer. Das bestätigt auch Manager Nguyen: "Sie war so aufgeregt, wie ich sie noch nie erlebt habe." Nachsatz: "So ein Schlaganfall kann einfach tödlich sein."

Comeback von Jimi Blue Ochsenknecht Ob sich bei ärztlichen Untersuchung tatsächlich die Diagnose eines Schlaganfalls bestätigte, lässt der Trailer allerdings offen und möchte so die Neugierde (und die Sorge) der Fans schüren. Eine Auflösung wird es wohl in den neuen Folgen geben. Es dürfte aber klar sein, dass die neue Staffel sehr emotional werden dürfte. So bedankt sich Nataschas Tochter Cheyenne Savannah Ochsenknecht bei ihrer Mutter unter Tränen: "Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mich praktisch alleine großgezogen hast." Ein Konglomerat an Gefühlen dürfte es auch bei der Rückkehr von Sohn Jimi Blue Ochsenknecht geben, der in der vierten Staffel ein Comeback feiert, nachdem es zwischen ihm und seiner Familie zu einem Streit kam. Auch er ist im Trailer in Tränen aufgelöst zu sehen, Schwester Cheyenne allerdings sieht seine Rückkehr mehr als skeptisch. Der 33-Jährige zog im vergangenen Jahr nach Mailand, um dort einen Neuanfang zu wagen. In einem aktuellen Interview erzählte er offen über sein Burnout sowie Morddrohungen.