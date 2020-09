Demi Lovato löst Verlobung: Schmutzige Details über Trennung bekannt geworden

Eigentlich hatte es den Eindruck gemacht, als hätte der ehemalige Kinderstar Demi Lovato nach zahlreichen privaten Tiefpunkten endlich sein Glück gefunden. Vor zwei Monaten machte die 28-Jährige ihre Verlobung mit Schauspieler Max Ehrich bekannt.

Demi Lovato löst Verlobung

Nach vier Monaten Beziehung hatte dieser um Lovatos Hand angehalten. Vor wenigen Tagen wurde aber bekannt, dass das Paar seine Verlobung gelöst habe.

Lovato hat sich bisher noch nicht persönlich zur Trennung geäußert. Dafür plauderten Insider über den vermeintlichen Trennungsgrund aus dem Nähkästchen. Die Beziehung der Musikerin sei an den Herausforderungen des Alltags zerbrochen, heißt es aus dem Umfeld der Sängerin.

"Demi und Max waren fast 24/7 zusammen. Sie haben in einer Blase gelebt, hatten keinen Stress und alles war lustig", so der Insider gegenüber People. "Doch jetzt arbeiten beide an unterschiedlichen Küsten."

Lovato wohnt in Los Angeles. Ehrich befindet sich derzeit in Atlanta, wo er an einem neuen Filmprojekt arbeitet. "Es kam zu Konflikten", so die Quelle. Die Trennung sei keine einfache Entscheidung gewesen.