Demi Lovato: Liebeserklärung an Freund Max Ehrich auf Instagram

Neustart für Demi Lovato

Gemeinsame Bilder posteten die beiden ansonsten aber kaum. Nun machte Lovato offenbar eine Ausnahme und veröffentlichte eines ihrer raren Pärchen-Fotos - romantische Liebeserklärung inklusive. "Ich denke, das ist mein Lieblingsfoto von uns beiden. Danke, dass du mich so glücklich machst. Ich liebe dich sehr", so die Liebesbotschaft der Sängerin an Ehrich.