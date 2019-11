Demi Lovato: Erstes Foto mit ihrem neuen Freund

Nach einer schwierigen Phase scheint es für Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato privat wieder berauf zu gehen. Die 27-Jährige ist offenbar wieder in einer Beziehung. Sowohl Lovato als auch der Neue an ihrer Seite veröffentlichten nun zur Überraschung ihrer Fans gemeinsame Fotos auf ihren Profilen. Bei ihrem Freund handelt es sich laut Lovatos Verlinkung um Austin G. Wilson, der Berichten zuolge als Model arbeitet und in Los Angeles lebt.

Bis vor wenigen Wochen wurde der Sängerin noch eine Beziehung mit dem ehemaligen US-Bachelorette-Kandidaten Mike Johnson nachgesagt.