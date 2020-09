David Schwimmers Tochter Cleo ist Ebenbild ihres Vaters

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - so auch im Falle von Schauspieler David Schwimmer und seiner Tochter Cleo, die ihrem Vater zumindest optisch immer ählicher wird. Die britische Künstlerin Zoe Buckman ist die Mutter der Kleinen. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie nun ein seltenes Bild der mittlerweile Neunjährigen.

Tochter Cleo sieht David Schwimmer immer ähnlicher

Dass Cleo stark nach ihrem Vater gerät, fällt auch einigen Fans auf. "Ich finde, sie sieht hier genau wie ihr Daddy aus", so ein Kommentar zum Bild, auf dem das Mädchen im sommerlichen Kleid und mit Mund-Nasen-Schutz in der Hand zu sehen ist. "Papas Gesicht. So süß", schreibt eine Userin, die ebenfalls eine Ähnlichkeit zu Schwimmer erkennt.