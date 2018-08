David Hasselhoff ist erneut in den Hafen der Ehe eingelaufen

Alles begann mit einem Autogramm

Vor zwei Jahren hielt "The Hoff" am Strand von Malibu um die Hand des britischen Models Hayley Roberts (38) an. Jetzt hat er seine Verlobte im Kreise seiner Familie und Freunde in Apulien geheiratet. Die beiden lernten sich bereits vor sieben Jahren bei der britischen Talentshow "Britain’s Got Talent" kennen, in der David Juror war. Die Beziehung begann lustigerweise mit einem Autogramm. Hayley bat ihn um ein Autogramm, welches er ihr nur im Austausch gegen ihre Telefonnummer geben wollte. "Wir hatten beide Tränen in den Augen. Ich bin jetzt noch überwältigt", verriet die Blondine damals dem britischen Magazin Hello!.