David Garrett: Existenzängste nach Verletzung

Garrett ohne Geige

Es habe bis zu seiner Verletzung keinen Tag gegeben, an dem er nicht gespielt habe, so Garrett: "Ohne meine Geige zu sein, das war anfangs schon der Horror. Ein Gefühl, das etwas ganz Normales in meinem Leben fehlt. Ich habe auch keine Musik mehr gehört, um nicht in Versuchung zu geraten, die Geige wieder herauszuholen."

Existenzängste in der Genesungsphase

Zwei Stunden täglich verbrachte Garrett in der Genesungsphase mit Physiotherapie, arbeitete an der Stärkung seiner Muskulatur. In der Zeit ohne Geige sah sich der Musiker erstmals im Leben von Existenzängsten geplagt: "Da lag ich nachts im Bett wach und hatte Zweifel, ob alles bald wieder technisch so funktioniert wie früher. Das hat mich sehr angespannt."