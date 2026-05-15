David Beckham als erster Sportler Milliardär: Das Imperium des britischen Ex-Kickers

David Beckham ist Großbritanniens erster Milliardär unter den Sportlern, nachdem er und seine Frau Victoria Beckham ihr Vermögen im vergangenen Jahr verdoppelt haben. Dies geht aus der "Sunday Times Rich List" hervor, welche diese Woche veröffentlicht wurde. Das Promi-Paar verfügt demnach nun über ein gemeinsames Vermögen von 1.185 Milliarden Pfund, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den geschätzten 500 Millionen Pfund im vergangenen Jahr bedeutet.

Zusätzlicher Geldsegen für die Beckhams Der enorme Vermögenszuwachs sei laut Daily Mail auf David Beckhams Investitionen in den USA zurückzuführen. Fußball spielt weiterhin eine wichtige Rolle in Beckhams expandierendem Geschäftsimperium. Er ist Miteigentümer zweier Fußballvereine, Inter Miami und Salford City. Die Verpflichtung von Lionel Messi bei Inter Miami bis 2028 steigerte den Wert seiner Anteile am Verein. Ein umfangreiches Immobilienprojekt neben dem Stadion von Inter brachte dem Briten einen zusätzlichen Geldsegen. David Beckham ist maßgeblich am Bau des Miami Freedom Park beteiligt, einem großen Immobilien- und Stadionprojekt für seinen Verein Inter Miami. Zugleich verzeichnete auch Victoria Beckhams gleichnamige Modelinie zuletzt einen Einkommenszuwachs - was das Vermögen des Paares auf die renommierte Rich List katapultierte.

Victoria Beckham hatte erst vor wenigen Tagen in Emma Gredes Podcast "Aspire" erklärt, dass der Aufbau ihres Mode-Imperiums, bekannt als "Marke Beckham", "nie ihre Absicht" gewesen sei (dazu mehr). Keine gemeinsamen Verträge "Als David und ich uns kennenlernten, war es nie unsere Absicht, eine Marke zu gründen", erklärte das ehemalige Spice Girl im Podcast. "Alle reden von der Marke Beckham – das hat sich ganz natürlich entwickelt." Trotz ihres wachsenden Erfolgs hätten sie und ihr Mann sich stets auf ihre jeweiligen Projekte konzentriert. David arbeitete an Inter Miami, während sie ihr Mode- und Kosmetikimperium aufbaute. Dazu die vierfache Mutter: "Wir haben keine gemeinsamen Verträge. David macht sein Ding, ich mache meins."

Im Interview mit der Vogue France sprach Beckham 2023 über die Zukunft ihres Labels. Sie erzählte, dass ihre 2008 gegründete Mode- und Beauty-Marke jetzt endlich Gewinn macht und was das für die Zukunft ihres Unternehmens bedeutet. "Das ist erst der Anfang", stellte sie klar. "Ich habe viele Ambitionen und arbeite hart, um meine Ziele zu erreichen. Ich warte nie darauf, dass mir die Dinge einfach in den Schoß fallen." Das Immobilien-Imperium der Beckhams 2024 wurde berichtet, dass die 52-Jährige, die auch eine erfolgreiche Kosmetiklinie betreibt, vorhat, auch den US-Markt zu erobern. Dass die Beckhams damals sage und schreibe 80 Millionen Dollar (knapp 73 Mio. Euro) für eine neue Mega-Villa in Miami mit Blick auf die Biscayne Bay ausgegeben haben sollen, soll Teil von Victoria Beckhams Plan sein, ihr Imperium zu erweitern. Das Ehepaar besitzt bereits ein Stadthaus im Londoner Holland Park, einen Landsitz in den britischen Cotswolds und eine geräumige Fünf-Zimmer-Wohnung in Miami, die David und Victoria im Jahr 2020 für fast 20 Millionen im von Zaha Hadid entworfenen One Thousand Museum kauften.