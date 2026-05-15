Cannes-Überraschung: Heidi Klum teilt das Rampenlicht mit Sohn Henry

Alles, was Rang und Namen hat, tummelt sich ja derzeit in Cannes, denn dort finden die Filmfestspiele statt. Aber auch abseits der Kino-Red-Carpets tut sich so einiges - die Partys entlang des Boulevard de la Croisette sind heiß begehrt. So gab's da auch heuer wieder den legendären Magnum-Beach, wo es sich diesmal nicht nur ums Eis, sondern auch um Mode drehte. Denn dort wurde eine ganz besondere Fashionshow inszeniert. Internationale Designer zeigten unter dem Motto "House of Magnum" Couture-Looks, die von den verschiedensten Eissorten inspiriert waren. Kuratiert wurde die Show vom US-amerikanischen Fashionstylisten Law Roach, der sich selbst vor Ort auch als Geschmacksarchitekt bezeichnete. "Meine Aufgabe ist es, unglaubliche Designs von überall auf der Welt zu finden, die zu Magnums Leidenschaft passen und das in Mode zu übersetzen", so Roach.

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Bei der Modenschau liefen auch bekannte Gesichter über den Laufsteg, wie zum Beispiel die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Stefanie Giesinger. "Es ist so toll. Ich war ja vor zehn Jahren das erste Mal in Cannes. Es fühlt sich gerade an wie ein Jubiläum und ich liebe Cannes. Es macht so viel Spaß hier", sagte sie begeistert im KURIER-Interview.

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Auch Heidi Klums Sohn Henry, der mittlerweile selbst erfolgreich im Modelbusiness unterwegs ist, zeigte sich am Laufsteg in einem kreativen Look (von Danny Reinke entworfen). Er war zum ersten Mal in Cannes, wie er dem KURIER erzählte. "Ich liebe es. Bis auf den Wind haben wir gutes Wetter, ein sehr schöner Platz", meinte er. Und er hat auch immer mal wieder Lust auf ein Eis, wie er verriet, wobei "ich bin nicht ganz so eine süße Person. Ich bin eher der pikante Typ", meinte er schmunzelnd. Und als große Überraschung ließ sich auch seine Mama, Topmodel Heidi Klum, die Show nicht entgehen. Sie lief in einem glitzernden Outfit der türkischen Designerin Raissa Vanessa über den Laufsteg.

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Und logisch, ihr Lieblingsmodel war natürlich ihr Sohn Henry (das große Interview mit ihm gibt's am Sonntag im KURIER und auf kurier.at), wie sie schmunzelnd betonte.