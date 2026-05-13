Trotz Muskelfaserriss: Heidi Klum auf rotem Teppich in Cannes

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Heidi Klum noch mit einem Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus. Trotz der Verletzung ist das Model am Dienstag auf dem roten Teppich zur Eröffnungsgala der Filmfestspiele in Cannes erschienen. In hohen Schuhen und einem goldenen langen Kleid posierte sie vor den Fotografen. "Ich passe auf und laufe vorsichtig. Meine gute Cannes-Laune lasse ich mir nicht nehmen. Es ist ja nur ein Muskelfaserriss", sagte Klum der Bild.

Am Wochenende hatte sie sich in einer Instagram-Story mit hochgelegtem Bein und Eiswürfel auf der Fahrt in eine Notaufnahme in Barcelona gezeigt, dann humpelnd über einen langen Krankenhausflur, wartend in der Notaufnahme und schließlich bei der Diagnose. Sie habe einen Muskelfaserriss, stellt der Behandler in einem kurzen Clip fest, während er ihr einen Verband anlegte.