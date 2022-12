"Das wird hässlich": Was in der Doku von Harry und Meghan enthüllt wird

Ein vorab veröffentlichter Trailer und kleine Video-Clips lassen schon darauf schließen, dass die Monarchie und Harrys Familie darin eher nicht gut wegkommen werden. "Es ist ein schmutziges Spiel", sagte Harry da etwa in die Kamera. Aber so ganz sauber haben auch die abtrünnigen Royals nicht gearbeitet.

Um den Trailer besonders dramatisch zu gestalten, wurde ein Bild von einer Horde an Fotografen gesendet, dass den Eindruck erwecken soll, sie würden sich um ein Bild des Paars reißen. In Wirklichkeit entstand das Foto bereits 2011 auf der "Harry Potter"-Premiere in London, wie einer der damals anwesenden Fotografen berichtete.

Der britischen Königsfamilie riet "Times"-Autorin Hilary Rose jedenfalls: "Was sie brauchen, ist ein Bunker, denn das wird hässlich. Was die Trailer klarmachen: Sie wollen die ganze Institution in die Luft jagen und alle, die dazu gehören."