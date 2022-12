Meghan & Harry: Fans bemerken verstecktes Detail in Doku-Trailer

Darauf haben Royal-Fans schon lange gewartet: Der Streaming-Gigant Netflix hat diese Woche einen ersten Trailer zur angekündigten Doku über Prinz Harry und Herzogin Meghan veröffentlicht. Darin zu sehen sind unter anderem intime Aufnahmen wie zum Beispiel bisher ungesehene Aufnahmen von der Hochzeit des Paares, Urlaubsschnappschüsse aus Botswana oder private Schwangerschaftsfotos. Ein Detail sticht Internet-Usern besonders ins Auge: Und zwar das musikalische Talent des Herzogs von Sussex, von dem man bisher nichts wusste und welches im Trailer angedeutet wird.

Fans verwundert über Harrys musikalisches Talent

Royal-Fans zeigen sich in den sozialen Medien entzückt darüber, wie privat sich die Sussexes in der Doku geben. Von einem Detail zeigte man sich besonders beeindruckt: In der Eröffnungssequenz des Trailers scheint der Bruder von Prinz William seiner Holden Meghan in einer bildschönen Umgebung etwas auf einer Gitarre vorzuspielen.