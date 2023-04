Wie das Team von Aaron Carter kurz vor seinem Tod versuchte, ihn zu retten

Gut fünf Monate nach dem Tod von US-Sänger Aaron Carter wurde kürzlich die Todesursache bekannt gegeben. Der 34-Jährige sei unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken, teilte die Gerichtsmedizin in Los Angeles am Dienstag mit. Dem Autopsiebericht zufolge wurde bei Carter eine Chemikalie nachgewiesen, die mit Druckluft aus Dosen inhaliert werden kann, sowie Xanax, ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Angstzustände. Die Behörde stufte den Tod als Unfall ein.

