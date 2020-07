Das Ronald-Reagan-Phänomen: Wenn Stars in die Politik gehen

Während Stars wie Paris Hilton, Bob Saget oder Tiffany Haddish das belächelten, kündigte Tesla-Gründer Elon Musk via Twitter seine Unterstützung an. Ob West es damit wirklich ernst meint, wird sich wohl in den nächsten Monaten zeigen. Die Idee, vom Showbusiness in die Politik zu wechseln, hatten schon einige vor ihm. Bestes Beispiel: Ronald Reagan.