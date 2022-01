Das letzte Foto von Betty White: "Strahlend und schön und so glücklich"

Auf Twitter wurde der Hashtag #BettyWhiteChallenge ins Leben gerufen, zahlreiche Fans und auch Promis, wie zum Beispiel Hollywood-Star Diane Keaton, spendeten an Tierheime, Rettungsdienste oder andere Organisationen, die sich für das Tierwohl einsetzen, denn das war Betty White immer ein besonderes Anliegen.

„Der Überfluss an Liebe und die unglaubliche Menge an Geldern, die an Tierorganisationen gespendet wurden, sind ein Tribut daran, wie Betty ihr Leben gelebt hat. Um es mit Bettys Worten zu sagen: ,Ich danke euch von ganzem Herzen’“, so ihr Manager.

„Ich kann mir keine bessere Ehrung vorstellen“, meinte auch ihre Assistentin.

Auch die Suchmaschine Google ließ sich im englischsprachigen Raum etwas Besonderes einfallen. Wer am 17. Jänner nach Betty White suchte, bekam herabregnende Rosenblätter und den Schriftzug „Thank you for being a friend“ (zu deutsch: „Danke, dass du ein Freund bist“; die Zeile entstammt dem Titelsong der Kultserie „Golden Girls“).

Und wie sagte Betty White selber so schön: „Jeder braucht eine Leidenschaft. Das macht das Leben interessant. Wer ohne Leidenschaft lebt, kann durchs Leben gehen, ohne Spuren zu hinterlassen.“

Und sie hinterlässt tiefe Spuren ...