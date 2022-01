Betty White nahm zehn Tage vor ihrem Tod noch Botschaft für Fans auf

Zehn Tage vor ihrem Tod hat TV-Liebling Betty White einem Produzenten zufolge noch eine Botschaft an ihre Fans aufgenommen. "Du kannst es nicht sehen, ohne eine Gänsehaut bekommen, wenn du sie hörst. Es ist einfach sehr, sehr sweet", sagte Film-Produzent Steve Boettcher dem Branchenblatt The Hollywood Reporter. Die "Golden Girls"-Schauspielerin wäre heute, Montag, 100 Jahre alt geworden, starb aber in der Nacht vor Silvester.

Whites Botschaft an ihre Fans ist in Boettchers Films "Betty White: A Celebration" zu sehen, der am Montag in Hunderten US-Kinos anlaufen sollte. "Es war der 20. Dezember, bei ihr zu Hause. Betty liebte es, sich in Schale zu werfen, wie sie es nannte. Das Kleid, die Frisur, der Look - sie liebte das einfach", sagte Boettcher weiter über die Aufnahme. Produziert hat er den Film mit Mike Trinklein. Darin kommen auch Kollegen wie Ryan Reynolds und Robert Redford zu Wort.