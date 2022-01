Beerdigung von Betty White wird laut Manager kein großes Event

Ein als Geburtstagstribut schon länger geplanter Film über Whites Leben soll am 17. Jänner in Hunderten Kinos in den USA gezeigt werden. Darin kommen Kollegen wie Reynolds, Robert Redford, Clint Eastwood und Carol Burnett zu Wort. Auch Whites Heimatstadt Oak Park im US-Staat Illinois will am Wochenende vor dem 100. Geburtstag (15./16. Jänner) mit einer kleinen Feier an die Schauspielerin erinnern.

Mehr als 75 Jahre arbeitete White im Film- und Fernsehbusiness, schaffte es damit auch ins Guinness-Buch der Rekorde - als TV-Entertainerin mit der längsten Karriere. White war dreimal verheiratet und hatte keine Kinder.