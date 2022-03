Das leidige Thema Bodyshaming: Wie sich Daniela Katzenberger und Co. wehren

Müßig zu erwähnen, dass „die Katze“, so ihr Spitzname, von Adipositas (Fettleibigkeit) so weit entfernt ist, wie die erwähnten „Trolle“ von der erfolgreichen Absolvierung eines Benimmkurses.

Besonders schlimm ist es aber auch, wenn man von der eigenen Familie niedergemacht wird. Das ist nämlich Pop-Star Britney Spears (40) passiert, wie sie jetzt emotional via Instagram bekannt gemacht hat. „Mein Vater hat mir immer gesagt, dass ich fett bin und dass es keinen Spaß macht, das schwere Mädchen auf der Bühne zu sein … es war demütigend“, schreibt sie da. Sie sei all die Jahre „absolut ein Opfer all der gesellschaftlichen Objektivierungen und Ausbeutungen, denen Frauen ausgesetzt sind, gewesen“.