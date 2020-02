Das heißeste Gerücht: Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder ein Paar

Das würde wohl für viele Fans die Schlagerwelt wieder so richtig heil machen. Viele haben sich ja ein Liebescomeback von Helene Fischer und Florian Silbereisen (die beiden trennten sich im November 2018) gewünscht und Schlagersänger G.G. Anderson schürte diese Hoffnung auch noch weiter.

Mit einem Interview, welches jetzt wieder aufgewärmt wurde, heizte er die Gerüchteküche bereits Ende Dezember 2019 so richtig an.

"Ich war die letzten drei Monate auf Promo-Reise für mein neues Album in halb Europa unterwegs und habe mit vielen Kollegen gesprochen. In der Branche vermuten einige, dass sie wieder ein Paar sind", sagte er dem Magazin "Intouch". Bitte wie? "Wünschen würde ich es mir sowieso. Sie haben perfekt zusammengepasst - manchmal braucht man eine Auszeit, um wieder zueinander zu finden. Helene hat sich neu verliebt und wohl gesehen, was sie an Florian hat, und jetzt möchte sie zurück zu ihm", so Anderson weiter.