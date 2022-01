Das gab's noch nie: RTL lässt Dschungel-Prüfung zum ersten Mal ausfallen

Das gab es noch nie: RTL hat den Dschungelcampern eine Prüfung erlassen und ihnen die Höchstpunktzahl geschenkt. Grund war zu starker Wind am Austragungsort, einem tiefen Canyon in Südafrika. "Tatsächlich ist es das erste Mal in der Geschichte des Dschungelcamps, dass es in einer Sendung keine Prüfung gibt", teilte RTL mit. "Ausgefallene Challenges wurden bislang immer nachgeholt, es fanden Ersatzprüfungen statt oder die Kandidaten sind aus freien Stücken nicht angetreten."

Doch keine Dschungelprüfung für Glööckler und Nobat

Modestar Harald Glööckler und Reality-Sternchen Linda Nobat hatten antreten müssen, um von einem Trampolin aus in ein Netz zu springen, das vertikal über einem Abgrund hing. Bei der Prüfung "Stars am Abgrund" zeigten beide Kandidaten trotz Sicherungsgeschirr sichtlich Nervosität. Glööckler leidet nach eigenen Angaben unter Höhenangst.