Daniela Büchner: Intime Einblicke in neue Beziehung mit Schlagerstar Ennesto

Mitte November hat Daniela Büchner, die Witwe des verstorbenen "Goodbye Deutschland"-Stars Jens Büchner, ihre Beziehung mit Schlagerstar Ennesto Monté bekannt gegeben. Kurz zuvor hatte sie bereits angedeutet, dass es in ihrem Leben einen neuen Mann geben würde.

Daniela Büchner liebt Ennesto Monte

"Es ist tatsächlich so, mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Und wir schauen, was passiert", hatte sie damals erzählt. "Mein Beziehungsstatus ist kompliziert. Ich würde sagen, wir sind in der Kennenlernphase", so Daniela Büchner Anfang November.

Nur bald darauf machte Büchner ihre Beziehung mit Monte offiziell. Das Liebes-Outing sei jedoch nicht freiwillig erfolgt. Da eine deutsche Zeitung ihr gedroht habe, Bilder von ihr und Monte zu veröffentlichen, habe sie sich entschieden, persönlich ihre neue Liebe publik machen, hatte die Witwe von Ballermann-Star Jens Büchner ihren Fans noch vor wenigen Tagen auf Instagram mitgeteilt.

Daniela Büchner spircht über ersten Kuss mit Ennesto Monte

Nun plauderte die Gastronomin weitere Details über ihre neue Beziehung aus.

"Ich habe ihn zuerst geküsst", gestand Büchner im RTL-Interview, in über den besonderen Moment zwischen ihr und dem Schlagerstar sprach, bei dem sie sich erstmals näher kamen. Demnach hätten sie und Monte bei einem gemeinsamen Abendessen in Frankfurt zum ersten Mal Zärtlichkeiten ausgetauscht.

"Was sollte ich da machen? Dann ist es passiert", so Daniela Büchner über ihren ersten Kuss mit Monte.