Auffälliger Klunker: Dakota Johnson und Chris Martin verlobt?

Nach fast drei gemeinsamen Jahren als Paar haben Schauspielerin Dakota Johnson und Sänger Chris Martin nun Spekulationen um eine mögliche Verlobung ausgelöst.

Verdächtiger Ring: Haben sich Johnson und Martin verlobt?

US-amerikanischen Medien zufolge wurde der "Fifty Shades of Grey"-Star Anfang des Monats beim Einkaufen in West Hollywood mit einem riesigen Smaragdring gesehen.

Fotos, die am Montag, dem 14. Dezember, von Page Six veröffentlicht wurden, zeigen das Juwel an Johnsons linkem Ringfinger, als diese auf ihrem Handy telefonierte.