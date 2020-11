Zwei Jahre nach Jens Büchners Tod: Witwe Daniela ist frisch verliebt

Am 17. November 2018 ist der deutsche Reality-Star und Ballermann-Sänger Jens Büchner knapp drei Wochen nach seinem 49. Geburtstag an den Folgen von Lungenkrebs verstorben. Der durch die Sendung "Googbye Deutschland" bekannt gewordene Mallorca-Auswanderer hinterließ seine Witwe Daniela Büchner und zwei gemeinsame Kinder.

Zwei Jahre nach Jens Büchners Tod: Daniela Büchner ist wieder verliebt

Für Jens Büchner war Daniela, die bereits ihren ersten Mann früh verloren hat, 2015 zusammen mit ihren drei Kindern aus Deutschland nach Mallorca ausgewandert.

"Als ich Jens getroffen habe, war das mein Hauptgewinn und ich dachte: 'Hey Danni, alles wird gut in deinem Leben jetzt.' Er hat mir einfach Kraft und Mut gegeben und mich so sein lassen, wie ich bin, mit allen meinen Macken. Ich hatte viele Macken und ich habe viele Macken, aber er hat mich immer aufgebaut, mir Selbstbewusstsein gegeben", sagte sie nach dem Tod des Reality-Stars in einer Videobotschaft.