Flaute: Daniela Büchner muss ihre Faneteria auf Mallorca schließen

Daniela Büchner musste die "Faneteria" am Ende doch dicht machen. Bis zum Schluss hatte die 42-Jährige gehofft, dass sie ihr Café auf Mallorca auch während der Corona-Krise weiter betreiben kann.

Zusammen mit Geschäftspartner Marco Gülpen, mit dem sie das Lokal betreibt, war sie eigentlich noch optimistisch in die neue Ballermann-Saison gestartet. Noch vor einer Woche hatte sie gegenüber Promiflash gesagt: "Aktuell läuft es in der Faneteria gut. Wenn es so bleibt, was wir natürlich sehr hoffen, sind wir mit dem Gesamtergebnis zufrieden."