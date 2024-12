Daniel Radcliffe & Co.: So viel verdienten die "Harry Potter"-Stars

Die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger) sowie Rupert Grint (Ron Weasley) sind zwar seit langem ihren "magischen" Rollen entwachsen, doch immer noch werden sie vor allem mit "Harry Potter" in Verbindung gebracht. Nicht immer angenehm für die Schauspieler, wie sie in Interviews zugaben. Doch immerhin wurden sie für die elf Filme fürstlich belohnt – was noch bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, dass Radcliffe und Co. während der Dreharbeiten noch Kinder waren.

Doch wie hoch waren die Gagen des "Harry Potter"-Casts eigentlich genau?