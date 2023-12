Was Emma Watson aktuell in ihrer Auszeit von der Filmwelt macht

Schauspielerin Emma Watson (33) sch├Ątzt ihre derzeitige Auszeit von der Filmwelt. Sie erlebe mehr Autonomie, sagte sie der britischen Vogue (J├Ąnnerausgabe). "Ich bin so froh, dass ich mir erlaubt habe, dass die Dinge einfach mal unsortiert sind." Und nicht zu wissen, was als n├Ąchstes komme. "All das, was ich gelernt habe - das w├╝rde ich gegen nichts eintauschen."