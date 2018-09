Daniel Küblböck: Jetzt meldet sich sein Vater zu Wort

Dianiel Küblböcks Sprung vom Kreuzschiff "AIDAluna" in den Atlantik am 9. September gibt nach wie vor Rätsel auf. Nun veröffentlichte sein Vater Daniel Küblböck einen offenen Brief auf der Webseite daniel-kueblboeck.de seines Sohnes, "um mit ein paar Spekulationen aufzuräumen."

"Daniel war nicht depressiv"

"Die Tragödie und alles was in den letzten Wochen geschehen ist, beschäftigt die ganze Familie und enge Freunde sehr und macht unendlich traurig", schreibt Günther Küblböck, der dennoch davon ausgeht, dass sein Sohn nicht geplant habe, sein Leben zu beenden.

"Daniel war nicht depressiv, aber er hatte seit kurzem psychische Probleme, die man wohl am Besten mit einer Art Psychose beschreiben kann. Ich kann für mich zu hundert Prozent ausschließen, dass Daniel einen Selbstmord geplant oder vor hatte sein Leben zu beenden", berichtet Küblböcks Vater in seinem Statement. "Dies kann er nur in einem Ausnahmezustand getan haben, ohne sich wirklich im Klaren darüber zu sein, was er tut und welche Folgen das haben wird."