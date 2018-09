Fall Küblböck: Der hohe Preis des schnellen Ruhms

Starmania: Das Leben nach der Castingshow

Sie galten als Shootingstars der österreichischen Musikszene: Bei der ersten Staffel von „Starmania“ (2003) erreichte Boris Uran im Finale der Castingshow hinter Michael Tschuggnall und Christina Stürmer den dritten Platz. Danach waren die Hoffnungen des Kärntners groß: Nach dem Finale folgte sein erstes Album, er erhielt eine KURIER ROMY und moderierte die ORF-Song-Contest-Sendung.

Nach zwei Jahren kam der Bruch: Das Album und seine eigene TV-Sendung floppten, Urans Band wurde aufgelöst. Dieser plötzliche Absturz war zu viel. Der Ex-Starmaniac ließ sich wegen Depressionen in eine psychiatrische Klinik einweisen. „Es ist absolut nichts mehr weitergegangen, das hat mich fertiggemacht. Und dann ist die Depression gekommen“, erzählte er 2006 rückblickend in einem Interview.

Hörsaal statt Bühne

Auch um Sieger Michael Tschuggnall wurde es nach Starmania bald ruhig. Mit seinem zweiten Musikalbum schaffte es der Tiroler nicht mehr in die Charts, also widmete er sich wieder seinem Studium. Heute arbeitet er am Institut für Informatik an der Uni Innsbruck.

Nur für die Zweitplatzierte, Christina Stürmer, hat die Castingshow als Erfolgskatalysator funktioniert: Über 1,5 Millionen Tonträger hat die Pop-Rock-Sängerin seit Starmania verkauft. Vor Kurzem meldete sich Stürmer mit einem neuen Song aus der Babypause zurück. Ende September wird ihr neues Album erscheinen.

Was es heißt, seinem Traum nachzujagen, weiß auch Nadine Beiler: Die Tirolerin wurde 2007 mit nur 16 Jahren ebenfalls durch „Starmania“ zum Popstar gecastet. Ihre wachsende Bekanntheit in der Öffentlichkeit setzte Beiler zunehmend unter Druck: „Bei Starmania war ich behütet. Doch draußen konnte ich nirgends hingehen, ohne dass Leute mich erkannt und blöd angemacht haben“, sagte die Sängerin in einem Interview 2015. 2011 holte sie für Österreich beim Song Contest den 18. Platz. Auch lange nach Starmania träume sie noch von einem Grammy, erzählte sie der Tiroler Tageszeitung. Bis dahin konzentriere sie sich auf Zwischenziele: Im Herbst erscheint ihr neues Album.

von Nina Horcher