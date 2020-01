"Dallas"-Schauspielerin Victoria Principal wird 70

Mehr als 30 Jahre liegen die "Dallas"-Zeiten für Victoria Principal zurück. In der 80er-Kultserie spielte sie die Halbschwester von Cliff Barnes ( Ken Kercheval), dem ewigen Rivalen von Ölbaron J.R. Ewing ( Larry Hagman). Ihr langjähriger Serien-Ehemann Patrick Duffy, der Bobby Ewing spielte, wurde im Vorjahr 70 Jahre alt - nun ist Principal mit dem runden Jubiläum am 3. Jänner an der Reihe.

Nur selten spricht " Pamela Barnes Ewing" heute über die berühmteste Rolle ihrer Karriere. Im vorigen April machte sie eine Ausnahme. Nach dem Tod Kerchevals tat Principal ihre Trauer um den "Dallas"-Kollegen kund. "Ich hoffe, du, Larry und Barbara schmeißen eine himmlische Party im Texas-Stil! Ruhe in Frieden, lieber Bruder", schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Barbara Bel Geddes mimte Miss Ellie, die gutmütige Mutter des J.R.-Fieslings, auch Hagman ist bereits gestorben.