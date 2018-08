Luxus-Familiendrama: Die "Dynasty"-Stars einst und heute

Das Oberbiest: Joan Collins als Alexis

Die Britin Joan Collins (85) spielte als Alexis Colby-Carrington quasi das Ur-Biest in der TV-Geschichte. Ihr erbitterter Rachefeldzug gegen Ex-Mann Blake und seiner Frau Krystle war das Highlight der Kultserie. Die ewig junge Collins war bereits 48 Jahre alt, als sie mit "Dynasty" weltbekannt wurde. Nach Ende der Serie trat Collins als Filmschauspielerin kaum noch in Erscheinung, zu stark assoziierten die Zuschauer sie mit ihrer Rolle in "Denver Clan". 1996 wurde sie von Königin Elizabeth II zum "Officer of the British Empire" ernannt, Prinz Charles erhob die 85-Jährige danach in den Adelsstand. Die Schauspielerin darf nun den Titel "Dame" tragen. Fünf mal trat Collins vor den Traualtar. Als Teenager wurde sie von ihrem ersten Ehemann Maxwell Reed vergewaltigt, ihre Lebensfreude hat die Golden-Globe-Gewinnerin bis heute nicht verloren.