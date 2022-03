Dänische Prinzessin Mary von Bodyguard angefahren

Der Unfall ging zum Glück glimpflich aus. Nach dem Crash seien er und die Prinzessin an den Straßenrand gefahren. Er habe sich entschuldigt und sichergestellt, dass Mary und ihrem Sohn nichts passiert war. "Sie sah nicht sehr glücklich aus, als sie das Heck des Wagens inspizierte", erinnert sich Vigh in seinem Buch an die unangenehme Situation und verrät, dass der Tesla obendrein auch noch Kronprinz Frederik gehört habe.

Prinzessin Mary hat sich zu dem von ihrem Ex-Bodyguard geschilderten Situation bisher nie geäußert.