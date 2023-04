Die dänische Königsfamilie bekommt ein neues Dach über dem Kopf: Bei zwei der vier Flügel ihres königlichen Schlosses Amalienborg in Kopenhagen steht eine große Renovierung an. Die Palais Christians VII und Christians VIII erhalten bis 2027 ein ganz neues Dach, wie die dänische Schloss- und Kulturbehörde am Freitag mitteilte. Die Arbeit an Nebengebäuden habe schon begonnen.