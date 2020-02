Cynthia Erivo über Oscar-Nominierung: "Es ist bittersüß"

"Bittersüß"

Ihre Nominierung in der Schauspielkategorie sieht sie allerdings ambivalent. "Es ist bittersüß. Ich möchte wirklich, dass die Leute das sehen und denken: 'Weißt du, das sieht nicht richtig aus. Das fühlt sich nicht richtig an'", erklärte die Britin. "Ich möchte, dass wir gefeiert werden, weil wir das ganze Jahr hart arbeiten und gute Arbeit leisten. Wir verdienen gefeiert zu werden und sollten die Möglichkeit haben, auch dort zu sein", sagte sie zu den Oscars. Die Verleihung steht in den letzten Jahren immer wieder in der Kritik, weil überwiegend weiße A-List-Stars mit Nominierungen bedacht werden.

Cynthia Erivo studierte an der Royal Academy of Dramatic Art in London. Für ihre Arbeit im Musical "The Colour Purple" gewann sie 2016 unter anderem einen Tony und einen Grammy und bekam daraufhin Angebote für größere Filmrollen. 2018 war sie in "Widows" und "Bad Times at the El Royale" zu sehen. Für " Harriet" ist sie außerdem für einen Golden Globe und einen Screen Actors Guild Awards nominiert gewesen.