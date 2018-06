Cindy Lauper: Was die 80er-Ikone heute macht

Energiebündel und Aktivistin

Lauper ist auch mit fast 65 Jahren noch ein Energiebündel, tanzte bereits in den 80er Jahren durch sämtliche MTV-Videos und versuchte sich neben der Musik als Schauspielerin, Wrestling-Managerin und Aktivistin für Rechte von Schwulen und Lesben. Mehr als 50 Millionen Alben hat Lauper verkauft, allein ihr Debüt-Album "She's so unusual" von 1983 mit Hits wie "Girls just want to have fun" und "Time after time" verkaufte sich weltweit mehr als 16 Millionen Mal. 2016 brachte sie ihr bislang letztes Album "Detour" auf den Markt und tourt seitdem wieder durch die Welt. Bis September sind Konzerte in Kanada und den USA angekündigt.