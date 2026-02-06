Der älteste Sohn von David und Victoria Beckham hat sich bekanntlich von seinen Eltern distanziert. Doch während Brooklyn Beckham öffentlich gegen seine Mutter und seinen Vater austeilt, zeigt sich sein Bruder Cruz solidarisch. Cruz Beckham kündigt neuen Song an Lange Zeit lebte der jüngste der Beckham-Söhne im Schatten seiner älteren Brüder, doch seit geraumer Zeit sucht auch er das Rampenlicht (dazu mehr). Der 20-Jährige hat seine Leidenschaft in der Musik gefunden. Mit den Singles "Optics" und "Lich the Toad", beide veröffentlicht im Jahr 2025, machte er erste Schritte in der Branche. Auf Instagram sorgte auch seine (kurze) A-capella-Version des Spice-Girls-Hits "Viva Forever" für Furore: Im Video singt er die Ballade mit Mama Victoria.

Bereits am 23. Jänner hatte Cruz ganz stolz auf Instagram verkündet, dass in Kürze seine erste Mini-Tour ansteht. Nun kündigte der Beckham-Spross eine neue Single an. Außerdem veröffentlichte er eine Andeutung auf eine musikalische Zusammenarbeit mit seiner Mutter und den Spice Girls. Der angehende Popstar teilte am Donnerstag ein Promo-Foto für seine neue Musik auf Instagram, auf dem er in knappen Badehosen posiert.

Cruz Beckham gab bekannt, dass sein Song "For Your Love" pünktlich zum Valentinstag im Februar erscheinen wird. Der Brite bewarb seine neue Single mit den Worten: "'For Your Love' kann jetzt vorbestellt werden! Ab morgen hängen ca. 250 dieser Plakate in ganz London. Scanne den Code für eine Vorschau." Er fügte hinzu: "Die ersten 15, die mir ein Foto mit dem Plakat und der Vorbestellung schicken, bekommen vielleicht noch eine kleine Überraschung. Ich kann es kaum erwarten, bis der Song euch gehört." Zusammenarbeit mit den "Spice Girls"? Der Musiker veröffentlichte außerdem ein Video, das Fans der "Spice Girls" besonders freuen dürfte: In dem Clip sitzen die ehemaligen Bandmitglieder inklusive Victoria Beckham im im Esszimmer ihres Londoner Hauses gemütlich zusammen und stimmen "Viva Forever" an - begleitet von Cruz an der Gitarre. "Ich glaube, ich habe meine Opener gefunden", schrieb Cruz unter das Video und fügte hinzu: "Meinst du, sie haben Potenzial? Heute kommt noch was Spannendes ;) Sei gespannt und mach mit!" Zu sehen hier: