Cristiano Rolando schickte seine Katze per Privatjet zum Tierarzt

Laut einem Bericht des spanischen Radiosenders Cadena Cope soll der Transport 3.000 Euro gekostet haben. Pepe soll sich nach wie vor in Spanien in der Obhut der Schwester seiner Freundin Georgina Rodriguez befinden und sich dort erholen.

Teure Angelegenheiten

Ein Ausflug in die Alpen könnte Ronaldo übrigens ebenfalls teuer zu stehen kommen. Wie im Jänner bekannt wurde, ermittelt die italienische Polizei wegen eines möglichen Bruches der Corona-Regeln gegen den Angreifer von Juventus Turin. Er soll sich am Geburtstag seiner Freundin in Courmayeur aufgehalten haben. Entsprechende Ermittlungen bestätigte die zuständige Polizei des Aostatales der Nachrichtenagentur Reuters.