Corona: Baz Luhrmann stellt Elvis-Film-Dreh mit Tom Hanks vorerst ein

Nach der Covid-19-Diagnose von US-Schauspieler Tom Hanks (63, " Philadelphia") waren die Film-Vorbereitungen am Set in Australien vorige Woche abrupt eingestellt worden. Es sei jetzt die richtige Zeit für Menschen in aller Welt, zu Hause zu bleiben, schrieb Luhrmann weiter.

Hanks und seine ebenfalls mit Sars-CoV-2 infizierte Frau, Rita Wilson, meldeten sich zuletzt am Dienstag aus der Quarantäne in ihrem Haus in Australien. Ihre Beschwerden seien weitgehend unverändert. "Kein Fieber, aber Frust", schrieb Hanks auf Instagram. Schon kleine Hausarbeiten würden ihn anstrengen.