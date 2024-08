Cora über Coming-out von Ralf Schumacher: "Habe aus den Medien davon erfahren"

Vor einem Monat machte Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher seine Homosexualität öffentlich und stellte gleichzeitig seinen Partner Étienne vor. Kurz darauf bedankte er sich für all die Glückwünsche, die er von den Fans dafür erhalten hatte.

Doch eine tragische Figur gibt es zwischen all dem Glück: Ex-Frau Cora Schumacher, mit der er Sohn David (22) hat. Bisher hat sie sich nur indirekt dazu geäußert, doch jetzt war es ihr ein Bedürfnis öffentlich Stellung zu nehmen.

"Ich fühle mich genötigt, mein Bild in der Öffentlichkeit zu korrigieren", sagte sie in einem großen Interview mit dem Spiegel. "Genau wie Herr Schumacher das Recht hat, sich zu outen. Hat er auch einen Moment an die Konsequenzen für mich gedacht?" Die beiden waren von 2001 bis 2015 verheiratet. Schon kurz nach der Hochzeit begannen die Gerüchte darüber, dass Ralf Schumacher homosexuell sei. Wann Cora tatsächlich davon erfahren hat, ist bis heute nicht ganz klar. Gegenüber dem Spiegel sagte sie, dass sie es zwar schon lange geahnt habe, die endgültige Bestätigung aber erst durch den Instagram-Post gehabt habe.

Laut Cora Schumacher habe sie Ralfs Partner Étienne zwar schon vor einem Jahr in St. Tropez kennengelernt, damals wurde ihr dieser aber als Assistent vorgestellt. In einer anwaltlichen Stellungnahme widersprach Ralf Schumacher allerdings dieser Aussage. Was Cora Schumacher am meisten verletze, sei, dass sie von ihrem Ex-Mann nicht vorgewarnt wurde. "Aber wie ich damit umgehen soll, dass Ralf vor seinem Coming-out nicht mit mir gesprochen hat und zum Beispiel sagt: ,Pass auf, Cora. Es tut mir leid.' Oder: ,Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen soll.' Oder: ,Ich habe dich wirklich geliebt.' Nichts. Das hat mir so einen Stich ins Herz gesetzt. Denn ein Coming-out betrifft nun mal immer auch das Umfeld, auch die Ex-Ehefrau, mit der man ein Kind gezeugt hat. Und ja, ich wünschte, Ralf hätte mich einbezogen oder wenigstens eingeweiht. Das hätte ich als ein Zeichen des Respekts empfunden. Stattdessen habe ich von seinem Coming-out aus den Medien erfahren."

Was sie aber auch festhalten möchte: dass sie ihrem Ex-Mann sein Liebesglück gönne. Auch seinen Partner Étienne finde sie nett. "Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch als Patchworkfamilie wieder zueinander findet." Und eine Sache gibt es da noch, die sie unbedingt klarstellen möchte: "Also wenn ich heute lesen muss, dass ich eine vermeintliche Scheinehe eingegangen bin oder ein Arrangement hatte – nein, hatte ich nicht. Und ich verstehe nicht, warum er auch nicht im Geringsten, bis heute, etwas unternommen hat, um mein Bild in der Öffentlichkeit klarzustellen und bei all diesem Hohn, diesem Spott, diesen bösartigen Gerüchten über mich … Ich habe aus Liebe geheiratet. Ich wollte dieses Leben so sehr."