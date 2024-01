Cora Schumacher: "An dieser Stelle platzt mein Traum"

Cora Schumacher sieht ihren freiwilligen Auszug aus dem RTL-Dschungelcamp als große persönliche Niederlage. Das 47-jährige Model sagte in der Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Montagabend, jetzt sei der Punkt erreicht, an dem sie sich eingestehen müsse, dass "mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt". Dann sprach sie sichtlich verzweifelt den entscheidenden Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Schumacher fühlte sich nicht fit für den Dschungel

Schumacher fühlte sich nach Angaben von Camp-Mediziner Dr. Bob nicht fit genug für die Show: "In ihrem Kopf wuchs der Wunsch zu gehen." Zuletzt war es laut RTL bei der zwölften Staffel im Jahr 2017 dazu gekommen, dass Kandidaten freiwillig die Show verließen. Damals waren es Fußballspieler Ansgar Brinkmann und Model Giuliana Farfalla gewesen, die das Handtuch warfen.

