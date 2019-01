Comedy-Star Gaby Köster: Böse Lästerattacke gegen Heidi Klum

Der Sager ist offenbar als Seitenhieb gegen Heidi Klums Stimme gemeint, denn Köster setzt in ihrer Läster-Attacke noch eins drauf: "So erklärt sich auch die Stimme von Heidi. Wenn die spricht, denke ich immer: Ich glaube genau so hört sich eine Ziege an, die auf eine Trommel scheißt."

"Ich habe keinen blassen Schimmer, was das Klümchen so doof macht, aber es funktioniert super. Wenn du sie fragst nach einem Instrument mit einem 'z' und einem 't' drin, dann sagt sie 'Pinzette'", so Köster über die erfolgreiche Business-Frau weiter.