Wie es zum Comeback der Girlgroup "No Angels" kam

Ausverkaufte Konzerte, prallvolle Autogrammstunden und Fans, die vor Hotels lauerten, um einen Blick auf ihre Lieblings-Girlgroup zu erhaschen: So gestaltete sich das Leben der – aus der Castingshow "Popstars" hervorgegangenen – "No Angels" in den frühen 2000er-Jahren.

2003 trennte sich die Formation, schloss sich 2007 wieder zusammen, um dann 2014 "endgültig" auseinanderzugehen. Bis jetzt. Denn am Freitag dieser Woche erscheint das Album "20", auf dem Klassiker wie "Daylight in Your Eyes" und "There Must be an Angel", aber auch vier neue Lieder zu entdecken sind.