Comeback nach 7 Jahren: So sieht Filmstar Daniel Day-Lewis heute aus

Der 67-Jährige ist der einzige Mann, der drei Oscars als bester Schauspieler gewonnen hat. Für die Rolle des irischen Künstlers Christy Brown in "Mein linker Fuß" (1989) erhielt er den ersten. Der zweite folgte für seine Rolle als raffgieriger Ausbeuter in dem düsteren Drama "There Will Be Blood" (2007). Für seine Präsidenten-Darstellung in Steven Spielbergs Historiendrama "Lincoln" nahm er 2013 den dritten Preis entgegen.

So entspannt lebte Dey-Lewis als Pensionist

Der Mime ist dafür bekannt, sein Privatleben unter Verschluss zu halten. Seine sieben Jahre im Ruhestand verbrachte er laut Daily Mail weitgehend auf dem Land, in der irischen Ortschaft Annamoe im County Wicklow. Berichten zufolge verbringt der Schauspieler seine Zeit gern mit Angeln und Radfahren durch die Berglandschaft. Ferner wird angenommen, dass er im Laufen ein neues Hobby entdeckt hat.

Der "Lincoln"-Star wurde in London geboren und wuchs dort auf. In Interviews gab er an, dass er seine Teenagerjahre in Deptford, Lewisham und New Cross verbracht habe. Day-Lewis, dessen Großvater der Filmproduzent Michael Balcon war, wurde auf die berühmte "progressive" Bedales-Schule in Hampshire geschickt, zu deren berühmten Absolventen auch Kirstie Allsopp und Lily Allen zählen.

Während seine Karriere immer erfolgreicher verlief, pendelte der Schauspieler zwischen London, New York und Los Angeles. Irland blieb für den Filmstar aber immer ein sicherer Hafen.

Seine Ehefrau Rebecca, Tochter des Dramatikers Arthur Miller, lernte er 1995 kennen, als er das New Yorker Haus ihres Vaters besuchte. Das Paar heiratete in demselben Jahr und bekam zwei Kinder. Aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Isabelle Adjani hat er einen Sohn.