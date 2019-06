Colin Farrell spricht über die Abgründe seiner Alkoholsucht

13 Jahre lang ist US-Schauspieler Colin Farrell trocken. Bevor es ihm gelang, sich von seiner Alkohol- und Suchtmittelabhängigkeit zu befreien, durchlebte er dunkle Tage. Auch beim Drehen beeinflusste ihn seine Sucht.

Einmal sei Farrell sogar derart verkatert gewesen, dass er 56 Versuche benötigte, um einen Satz richtig zu sagen, wie Mirror berichtet. Das Ganze ereignete sich am Filmset von "Minority Report", wo der Schauspieler 2002 mit Co-Star Tom Cruise drehte.

Farrell drehte schlaflos und verkatert

"Da waren ein paar schwierige Tage. Ich habe ihnen in einem Anflug von großer Arroganz gesagt, dass sie am Tag nach meinem Geburtstag nicht mit mir arbeiten sollen", erinnerte sich Farrell. "Ich sagte: 'Bitte teilt mich nicht am 1. Juni ein, ich habe am 31. Mai Geburtstag."