CNN schmeißt Asia Argento aus dem Programm

Ruf weg, Job weg, Freundin weg

Argento hatte den Artikel der New York Times in der italienischen Nachrichtenagentur Ansa stets dementiert und zeigt sich bis heute "zutiefst schockiert" über die "absolut falschen" Nachrichten. Auch ihre langjährige Freundin und "MeToo"-Verbündete Rose Mc Gowan (beide Frauen warfen Ex-Hollywoodmogul Harvey Weinstein vor, sie vergewaltigt zu haben) hat sich kürzlich von ihr abgewendet. Diese schrieb in einem öffentlichen Statement: "Es ist traurig, eine freundschaftliche Verbindung zu verlieren, aber noch trauriger ist, was Jimmy Bennett passiert ist."