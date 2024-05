Cindy Crawford: Hatte nach dem frühen Tod meines Bruders Schuldgefühle

Im "Kelly Corrigan Wonders"-Podcast erzähle die 58-Jährige von Schuldgefühlen, die sie nach dem Tod des Buben spürte. Sie sei sich nicht sicher, ob ihre Eltern wirklich vier Kinder geplant hatten, erzählte Podcast. Aber: "Mein Vater wünschte sich einen Jungen, und das vierte Kind war ein Junge. Da waren eine Menge Schuldgefühle ... da war die Überlebensschuld von uns Kindern, vor allem, weil wir wussten, dass mein Vater so gerne einen Jungen wollte. Und wir dachten damals, es hätte eher eine von uns treffen sollen", so Crawford. "Es war jahrelang so seltsam."

Kürzlich habe sie die Zeit gehabt, Dinge aufzuarbeiten. Ihr Coach habe ihr die Frage gestellt: "Was hätte dir damals gut getan, wenn man es zu dir gesagt hätte?" "Mir wurde klar: Meine Mutter wusste es nicht besser, sie war 26 Jahre alt und hatte gerade ein Kind verloren - aber ich hätte hören müssen: 'Ja, wir sind sehr traurig, dass Jeff gestorben ist, aber wir sind sehr froh, dass du hier bist'", schilderte Crawford. Der Tod sei in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. "Meine Kinder haben beide Freunde verloren, leider, durch Autounfälle und Fentanyl und all die verrückten Dinge, die diese jungen Kinder jetzt erleben", so Crawford weiter. "Sie fragen mich dann: 'Was sollen wir sagen?' Und ich versuche, ihnen Worte zu geben."

Über den Tod ihres Bruders sei kaum gesprochen worden: "Ich erinnere mich, dass, als ich (...) wieder zur Schule ging, kein einziger Mensch etwas zu mir gesagt hat. Da war nur ein Kind, das meinte: 'Ich habe in der Zeitung gelesen, dass dein Bruder tot ist. Ist das wahr?' Ich dachte: 'Wow.' Es war so direkt, aber er wusste nicht, was er sagen sollte. Wir waren in der dritten Klasse", so Crawford. Man müsse seinen Kindern vorleben, ohne Angst über das Thema zu sprechen.

Das Model mit dem markanten Leberfleck am Mundwinkel hatte seine Karriere 1983 begonnen. Über Jahre gehörte Crawford zu den weltweit am meisten fotografierten Supermodels. Auftritte hatte sie auch in Filmen und in Musikvideos - beispielsweise von Taylor Swift. Seit Jahren ist sie kein Vollzeit-Model mehr, sie absolvierte aber immer wieder einzelne Shootings.

Nach der 1995 gescheiterten Ehe mit Hollywood-Star Richard Gere, der ihr heute nach eigenen Worten vorkommt "wie ein Fremder", fand sie ihr Glück mit dem Nachtclub-Besitzer Rande Gerber. Ihre Karriere als Model will sie langsam herunterfahren, erklärte Crawford vor Jahren, und über neue Projekte nachdenken.

Ihre beiden Kinder Kaia und Presley haben selbst schon große Modelaufträge an Land gezogen.